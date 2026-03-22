Φόβοι για «Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές μετά το τελεσίγραφο Τραμπ και τις απειλές του Ιράν

Φόβους για μεγάλη αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις χρηματοπιστωτικές αγορές γεννά η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να «εξαλείψει» τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

«Η απειλή του προέδρου Τραμπ έχει πλέον τοποθετήσει μια 48ωρη ωρολογιακή βόμβα αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές. Εάν το τελεσίγραφο δεν ανατραπεί, πιθανότατα θα δούμε μια Μαύρη Δευτέρα να ανοίγει ξανά τις παγκόσμιες αγορές μετοχών σε ελεύθερη πτώση και τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται σημαντικά», δήλωσε ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σίκαμορ.

Η Τεχεράνη πιθανότατα θα στοχεύσει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, κάτι που «θα επιδεινώσει και θα παρατείνει τον πόνο των υψηλότερων τιμών ενέργειας και θα οδηγήσει τη σύγκρουση σε μια ευρύτερη περιφερειακή κρίση», πρόσθεσε ακόμη ο Σίκαμορ.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Παρασκευή (20/3) και έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, αφού το Ιράκ κήρυξε ανωτέρα βία σε όλα τα πετρελαϊκά πεδία που αναπτύσσονται από ξένες εταιρείες, το Ισραήλ επιτέθηκε σε ένα σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε γείτονες, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Κουβέιτ.

Οι ιρανικές επιθέσεις έχουν ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, ένα στενό σημείο που μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το σχεδόν κλείσιμό του έστειλε τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου σε άνοδο έως και 35% την περασμένη εβδομάδα και έχει ωθήσει χώρες σε όλη την Ασία να αναζητήσουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, προτρέποντας τους εργαζομένους να εργάζονται από το σπίτι και εισάγοντας τετραήμερες εβδομάδες εργασίας.