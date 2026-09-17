Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ εγείρει ανησυχίες ότι ετοιμάζεται να κατεδαφίσει το Κέντρο Κένεντι

Μια φωτογραφία του Γαλλικού Πρακτορείου που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει μια εικόνα στην οποία φαίνεται να κατεδαφίζεται το Κέντρο Κένεντι της Ουάσινγκτον, προκάλεσε αίσθηση στα κοινωνικά δίκτυα την Πέμπτη, αφότου ο πρόεδρος απείλησε να κατεδαφίσει τον φημισμένο καλλιτεχνικό χώρο, επειδή του απαγορεύτηκε να τον μετονομάσει προς τιμήν του.

Στην αποκλειστική φωτογραφία που τράβηξε ο φωτογράφος του AFPΜπρένταν Σμιαλόφσκι αργά την Τετάρτη στη Βάση Άντριους, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης φαίνεται μέσα από τα παράθυρα του Air Force One να κρατά ένα φυλλάδιο και να είναι ορατό κείμενο σε κόκκινο χρώμα που αναγράφει: «Το Κέντρο Κένεντι ΚΑΤΕΔΑΦΙΣ…» (Kennedy Center DEMOLIS…). Το υπόλοιπο της λέξης καλύπτεται από το πλαίσιο του παραθύρου του αεροσκάφους, αλλά ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα σκέψεις για την κατεδάφιση του κέντρου της Ουάσινγκτον.

Κάτω από τις λέξεις υπάρχει μια μεγάλη εικόνα που απεικονίζει ένα κίτρινο, βαρύ κατασκευαστικό όχημα να συλλέγει μπάζα.

Ο Σμιαλόφσκι, ο οποίος φωτογράφιζε την επιστροφή του Τραμπ στην Ουάσινγκτον μετά από μια συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα, είπε ότι παρακολουθούσε προσεκτικά καθώς ο πρόεδρος φαινόταν να κάθεται σε διαφορετική θέση από τη συνηθισμένη. «Είναι μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία», είπε οΣμιαλόφσκι, ο οποίος καλύπτει τα νέα του Λευκού Οίκου εδώ και 20 χρόνια. «Το Κέντρο Κένεντι βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή, και το μέλλον του είναι θέμα συζήτησης». Οι φωτογραφίες του AFP προβλήθηκαν εκατομμύρια φορές στα κοινωνικά δίκτυα και έγιναν πρωτοσέλιδα σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Περιλήφθηκαν μάλιστα ως αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστική αίτηση που κατέθεσε την Πέμπτη η Τζόις Μπίτι, Δημοκρατική γερουσιαστή του Οχάιο και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι, η οποία αμφισβητεί την αναδιάρθρωση του ιδρύματος από τον Τραμπ.

(Photo by Brendan Smialowski / AFP)

Με τα ποσοστά αποδοχής του να κυμαίνονται στο χαμηλό 30%, εν μέσω της δυσαρέσκειας για τον πόλεμο κατά του Ιράν και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, οΤραμπ έχει εμμονή στο να μετονομαστεί το Κέντρο Κένεντι προς τιμήν του. Απειλούσε να κατεδαφίσει τον χώρο μετά την απόφαση δικαστή αυτή την εβδομάδα που δεν επέτρεπε να προστεθεί το όνομά του στην εξωτερική όψη του κτιρίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ανακαινίσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά στη συνέχεια θα έπρεπε να «το επιδοτήσει για τα επόμενα χρόνια».

«Πιστεύω ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει σίγουρα να αναγνωριστεί, διότι, ειλικρινά, αν δεν το κάνουμε αυτό, θα κλείσει. Θα καταλήξει να κατεδαφιστεί», δήλωσε την Τετάρτη.

Λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ ανέλαβε τη θέση του προέδρου του κέντρου, το οποίο πήρε το όνομά του προς τιμήν του αείμνηστου Δημοκρατικού προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, που υπερασπίστηκε τα πολιτικά δικαιώματα πριν δολοφονηθεί το 1963.

Το διοικητικό συμβούλιο του κτιρίου ψήφισε τον Δεκέμβριο να ονομαστεί «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι» και τοποθέτησε πινακίδες με το όνομά του.

Ένας δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Τραμπ από την πρόσοψη και ανέτρεψε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τη μετονομασία του ιδρύματος.

Οι εργάτες αφαίρεσαν το όνομα τουΤραμπ από το κτίριο τον Ιούνιο, αλλά από τότε έχουν παραμείνει οι σκαλωσιές και τα καλύμματα.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο