Φωτιά τώρα στον Σαρακηνό Βόλου – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν ξέσπασε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον Σαρακηνό, κοντά στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής και σε κατοικημένη περιοχή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας, με τις φλόγες να κατευθύνονται προς σπίτια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής: 33 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, που επιχειρούν για την κατάσβεση.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί περαιτέρω.