Φωτιά τώρα στην Πυλαία – Εκκενώθηκαν σπίτια – Συνεχής ενημέρωση

Φωτιά ξέσπασε έξω από τον οικισμό της Πυλαίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ξερά χόρτα που καίγονται.

Στους κατοίκους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αλλά και του κέντρου έχει σταλεί ήδη δύο φορές προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Και εναέρια μέσα στην μάχη της κατάσβεσης

Εκκενώθηκαν περίπου δέκα σπίτια στην περιοχή

Η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής με πάνω από 50 άτομα, ελικόπτερα και αεροπλάνα φαίνεται ,ότι απέτρεψε τα χειρότερα. Η φωτιά πλέον έχει ελεγχθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα θα σβήσει πλήρως.