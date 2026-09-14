Φωτιά τώρα σε δάσος στην Ελάνη Χαλκιδικής – 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν επτά εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε δάσος στην Ελάνη Χαλκιδικής.

Μάλιστα, στις 15:48 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις επτά εναέρια μέσα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κασσάνδρας.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από droneμέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.