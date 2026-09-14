ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δάσος στην Ελάνη Χαλκιδικής – 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν επτά εναέρια

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε δάσος στην Ελάνη Χαλκιδικής.

Μάλιστα, στις 15:48 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από droneμέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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