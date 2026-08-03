Φωτιά στο Ρέθυμνο: Την Τρίτη απολογείται ο υπεύθυνος συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ – Ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας

Προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Ο 52χρονος, υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ που αναζητούνταν, παρουσιάστηκε αυτοβούλως το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του ανακριτή.

Κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες ζήτησε και πήρε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης στις 10:00 στον ανακριτή Ρεθύμνου. Ο ίδιος δια μέσω του δικηγόρου του, Δημήτρη Ανδριόπουλου δήλωσε, ότι αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Αύριο θα καθοριστεί η ποινική του μεταχείριση.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ μετά την απολογία του στον ανακριτή το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της παρουσίας μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.