ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εντολή εκκένωσης προς το Τυμπάκι

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγία Γαλήνη του Ρεθύμνου για την φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Γαλήνη απομακρυνθείτε προς Τυμπάκι»

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