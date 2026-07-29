Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εντολή εκκένωσης προς το Τυμπάκι

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγία Γαλήνη του Ρεθύμνου για την φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.
Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Γαλήνη απομακρυνθείτε προς Τυμπάκι»
Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγία Γαλήνη του Ρεθύμνου για την φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.
Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Γαλήνη απομακρυνθείτε προς Τυμπάκι»
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγία_Γαλήνη της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγία_Γαλήνη απομακρυνθείτε προς #Τυμπάκι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών