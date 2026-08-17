Φωτιά στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (17/08) σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 12:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.