Φωτιά στο Χαϊδάρι: Εκκενώνεται προληπτικά το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί

Στην προληπτική εκκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί προχωρούν οι Αρχές ύστερα από το ξέσπασμα της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος την Παρασκευή (31/7).

H φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στο Ποικίλο όρος με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί επιχειρούν 108 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν πέντε αεροσκάφη έξι ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.