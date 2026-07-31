Φωτιά στο Χαϊδάρι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών από τα διυλιστήρια έως την Ιερά Οδό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην περιοχή του Χαϊδαρίου μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) στο Ποικίλο Όρος με αποτέλεσμα η τροχαία να κλείσει τη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος των διυλιστηρίων μέχρι και την Ιερά Οδό. Λίγο μετά τις 17:30 υπήρξε εκτροπή κυκλοφορίας από τα διόδια Ελευσίνας προς την Αττική Οδό στο ρεύμα εισόδου.

Ειδικότερα, έχουν τεθεί σε ισχύ οι ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη

Λεωφόρο Αθηνών.

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς το Σχιστό.