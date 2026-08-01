Φωτιά στη Βοιωτία: Μήνυμα «112» για απομάκρυνση από τη Λιβαδόστρα

Mήνυμα του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Λιβαδόστρα Βοιωτίας με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν απ’ αυτήν λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιβαδόστρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λιβαδόστρα απομακρυνθείτε προς Λεύκτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

«Έχει δοθεί εντολή να δοθεί εντολή να βγει 112 για τη Λιβαδόστρα Βοιωτίας και να εκκενώσουν οι κάτοικοι» δήλωσε στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων, Ευάγγελος Ανδριανός λέγοντας ότι το μέτωπο της φωτιάς, μετά από μια νέα αναζωπύρωση κατεβαίνει από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλη προς τον Ελαιώνα», προαναγγέλοντας το μήνυμα που στάλθηκε λίγα λεπτα αργότερα στα κινητά όλων όσοι βρίσκονταν στην περιοχή.

Όπως δήλωσε, ο κ. Ανδριανός στην περιοχή όπου έχει μπει η φωτιά κατοικούν τουλάχιστον 500 άτομα με τον κίνδυνο για τους ίδιους και τις περιουσίες τους να είναι μεγάλος.

Αναφερόμενος στην επιχείρηση κατάσβεσης, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης από αέρος.

«Γίνεται χαμός. Περιμένουμε τα εναέρια μέσα. Aκούγεται ένα ελικόπτερο Erickson που έρχεται. Περιμέναμε πολλή ώρα. Ελπίζω να προλάβουμε τις καταστάσεις. Είναι δύσκολες οι συνθήκες», τόνισε.