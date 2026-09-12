Φωτιά στη Σκάλα Χαλκιδικής – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (12/9) στην περιοχή Σκάλα στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Για τη φωτιά, που καίει σε δασική έκταση εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των πολιτών, με την Πολιτική Προστασία να τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 ελικόπτερο αλλά και 2 αεροσκάφη.