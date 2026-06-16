Φωτιά σε συνεργείο στην Ευζώνων: Ο κινηματογράφος Απόλλων διοργανώνει έκτακτη προβολή αλληλεγγύης

Ο κινηματογράφος Απόλλων διοργανώνει έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων που κάηκε χθες στην Ευζώνων.

Όλα τα έσοδα της προβολής της ταινίας PERSEPOLIS την Πέμπτη θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον ίδιο.

Η ανακοίνωση του κινηματογράφου

Ο κινηματογράφος Απόλλων διοργανώνει έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη και γείτονά μας, του οποίου το συνεργείο στην Ευζώνων, έναν δρόμο δίπλα από την Σαρανταπόρου μας, καταστράφηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη πυρκαγιά της χθεσινής μέρας.

Όλα τα έσοδα της προβολής της ταινίας PERSEPOLIS την Πέμπτη θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον ίδιο, ως μια μικρή αλλά ειλικρινή ένδειξη συμπαράστασης από την κινηματογραφική μας κοινότητα.

Παράλληλα, στον χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή.

Σε δύσκολες στιγμές, η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πάντα θα έχουμε ο ένας τον άλλον και θα το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Το σινεμά δεν είναι απλά η παρακολούθηση μιας ταινίας. Είναι μια συλλογική εμπειρία που συνεχίζεται και εκτός αίθουσας, είναι ο τρόπος να ζούμε όλα όσα συναντάμε στην καθημερινότητα μας μέσα από το «εμείς».