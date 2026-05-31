Φωτιά σε παραποτάμια βλάστηση του Αξιού, στην περιοχή Ελεούσα του Δήμου Χαλκηδόνος

από Team MyPortal.gr
Φωτιά ξέσπασε στις 13.10 σε παραποτάμια βλάστηση του Αξιού, στην περιοχή Ελεούσα του Δήμου Χαλκηδόνος, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο επιχειρούν επτά οχήματα της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

