Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο

Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εταιρείας ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την γύρω περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα ενώ στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.

Δήμος Ωραιοκάστρου: Λήψη μέτρων προστασίας λόγω φωτιάς σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Ωραιοκάστρου με οδηγίες προς τους πολίτες μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

«Από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης που βρίσκεται στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού.

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να:

Παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα.

Απενεργοποιήσουν συστήματα εξαερισμού που εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται ήδη στο σημείο και επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου».