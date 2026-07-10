Φωτιά σε διυλιστήριο στο δυτικό Ιράν – Πυκνοί καπνοί δυσκολεύουν τους πυροσβέστες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα, Παρασκευή (10/7) στο μικρό διυλιστήριο Oxin Palayesh στην επαρχία Λορεστάν, στο δυτικό Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 (τοπική ώρα) και είχε σαν αποτέλεσμα να υψωθεί ένα νέφος πυκνού μαύρου καπνού πάνω από τμήμα της πόλης Πολντοχτάρ.

Πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης καθώς και βαρύς και ελαφρύς εξοπλισμός έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, αλλά η έκταση της πυρκαγιάς και η παρουσία εύφλεκτων υλικών δυσχέραναν τον περιορισμό της και εμπόδισαν τα συνεργεία εκτάκτων αναγκών και τους πυροσβέστες να πλησιάσουν στο επίκεντρο της πυρκαγιάς κατά τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς, πρόσθεσε το Tasnim.

BREAKING: Huge fire reported at the Petro Refinery Gahar Lorestan in the Pol Dokhtar region of Iran pic.twitter.com/Pp2PbhjQub — Global Osint (@GlobalOsintNew) July 10, 2026

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων «Mehr» ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη του Λορεστάν, ότι δεν είχαν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί και ότι η αιτία της πυρκαγιάς ήταν υπό ⁠έρευνα.

Προκαταρκτικές αναφορές έδειχναν ότι η πυρκαγιά πιθανότατα είχε ξεκινήσει στο τμήμα πρώτων υλών της εγκατάστασης και ότι εξετάζονταν το ενδεχόμενο αμέλειας, αν και η αιτία δεν μπορούσε να προσδιοριστεί οριστικά έως ότου σβήσει η πυρκαγιά, πρόσθεσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης.

Oi επιχειρησιακές ομάδες θα παραμείνουν στο σημείο έως ότου η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

BREAKING: Huge fire reported at the Petro Refinery Gahar Lorestan in the Pol Dokhtar region of Iran https://t.co/HE5JIgdJLHpic.twitter.com/3qCwdOkVPS — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026

Ο Μεχντί Παζούκι, επικεφαλής Διαχείρισης Κρίσεων στο Νομαρχιακό Γραφείο του Λορεστάν, ανέφερε στο Tasnim ότι η πυροσβεστική υπηρεσία και οι επιχειρησιακές ομάδες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος, αλλά η ένταση και η εξάπλωση των φλογών τους εμποδίζουν να πλησιάσουν το επίκεντρο της πυρκαγιάς, ενώ οι επιχειρήσεις διεξάγονται με πλήρη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Πηγές: Reuters, Tasnim