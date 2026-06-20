Φωτιά σε δάσος στην περιοχή Αλμυροπόταμος στην Εύβοια: Νέο 112 για απομάκρυνση κατοίκων

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) στην περιοχή Αλμυροπόταμος στην Κάρυστο Ευβοίας, η οποία καίει δασική έκταση ενώ οι ισχυροί άνεμοι κατευθύνουν τις φλόγες προς κατοικημένες περιοχές.

Οι κάτοικοι απομακρύνονται από τα σπίτια τους μετά την παρότρυνση των αρχών ενώ την ίδια στιγμή εστάλη μήνυμα να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλείται κάποιος οικισμός ή κατοικημένη περιοχή, ωστόσο εκδόθηκε μήνυμα του 112 για τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.