Μεγάλη φωτιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

Φωτιά ξέσπασε κοντά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης κινητοποιώντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στη επιχείρηση κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν 11 οχήματα με 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και εθελοντές.

Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Πυροσβεστική κλήθηκε λίγο μετά τις 15:30 για φωτιά πίσω από τα κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, παραπλεύρως της οδού Κωνσταντινοπόλεως που συνδέει τα Πεύκα με το Φίλυρο.