Φωτιά σε δασική έκταση στα Σελίνια Σαλαμίνας

Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη έσπευσε στα Σελίνια Σαλαμίνας, το μεσημέρι της Κυριακής (19.07.2026) ώστε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο σημείο.

Δύο μηνύματα 112 στάλθηκαν στα κινητά των κατοίκων ζητώντας τους αρχικά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Σελίνια Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Στο δεύτερο μήνυμα, οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να εκκενώσουν προς την παραλία Σεληνίων.