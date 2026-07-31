Φωτιά Ρέθυμνο: Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ – Σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα

Στη σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για τη φωτιά στο Ρέθυμνο , κατόπιν εντολής Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς θα βρεθεί σήμερα, Παρασκευή (21/7) ενώπιον του Εισαγγελέα.

Στο Ρέθυμνο εξακολουθεί να καίει το μέτωπο στην Κρύα Βρύση, όπου η εικόνα όμως είναι καλύτερη. Στην περιοχή των Ασωμάτων η φωτιά καίει στη χαράδρα. Από το πρωί προσπαθεί το Chinook να κάνει ρίψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσα σε ένα 48ωρο οι πολλαπλές πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο από τις 29 μέχρι τις 30 Ιουλίου έκαψαν μεγάλες εκτάσεις γης. Σύμφωνα με το Meteo, 45.000 στρέμματα γης χάθηκαν στη φωτιά.