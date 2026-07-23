Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία αύριο για διορθώσεις και αποφυγή τσουχτερών προστίμων

Αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, λήγει οριστικά η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως την εν λόγω ημερομηνία δίνει στους φορολογούμενους την ευκαιρία να διορθώσουν ανακριβή στοιχεία, να περιορίσουν τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και να αποφύγουν σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις που, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και το 50% της αρχικής οφειλής.

Η έγκαιρη διόρθωση κρίνεται επιβεβλημένη καθώς οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της φορολογικής διοίκησης είναι πλέον εκτεταμένες, εντοπίζοντας εύκολα αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και στοιχείων από εργοδότες, τράπεζες και ασφαλιστικούς φορείς.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι φέτος, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω συμφωνεί όλος ο φοροτεχνικός κόσμος, η διαδικασία ήταν πολύ πιο ομαλή, πολύ πιο επιτυχημένη. Δεν θέλαμε και ούτε έπρεπε να ταλαιπωρήσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται νύχτα μέρα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Αύριο είναι καταληκτική ημερομηνία, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση», προσθέτοντας ότι τα νούμερα δείχνουν πως η πορεία είναι εξαιρετική.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως ανακριβής θεωρείται κάθε δήλωση όπου εμφανίζονται χαμηλότερα ή αποκρύπτονται φορολογητέα εισοδήματα. Τα συνηθέστερα λάθη αφορούν παραλείψεις από περιστασιακή απασχόληση, αναδρομικά, επιδόματα, ενοίκια, βραχυχρόνιες μισθώσεις ή σφάλματα στην καταχώριση ηλεκτρονικών δαπανών. Εάν εντοπιστούν αποκλίσεις από τους ελέγχους, επιβάλλονται πρόστιμα επί της διαφοράς φόρου που κυμαίνονται από 10% έως 50%, ανάλογα με το ύψος της απόκλισης, ενώ παράλληλα προστίθεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Ακόμη αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, όπου το πρόστιμο φθάνει αυτομάτως στο 50% της διαφοράς.