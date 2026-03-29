Φορολογικές δηλώσεις: Χωρίς φόρο η πλειοψηφία – Βαριά εκκαθαριστικά για 1 στους 4

Χωρίς επιπλέον φόρο εκκαθαρίζεται μέχρι στιγμής περίπου το 75% των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της διαδικασίας για το 2026. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η πλειονότητα των φορολογουμένων είτε δεν επιβαρύνεται είτε δικαιούται επιστροφή, αν και για όσους προκύπτει χρέωση, ο λογαριασμός είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 368.501 δηλώσεις, που αντιστοιχούν στο 5,6% του συνολικού αριθμού που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 6,6 εκατομμύρια έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας στις 15 Ιουλίου.

Από αυτές, το 23,95% είναι χρεωστικές, δηλαδή 88.256 φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Αντίθετα, το 35,72% των δηλώσεων είναι πιστωτικές (131.628 δηλώσεις), ενώ το 40,32% (148.580 δηλώσεις) είναι μηδενικές, γεγονός που εξηγεί γιατί περίπου τρεις στους τέσσερις δεν έχουν πρόσθετη επιβάρυνση.

Υψηλές χρεώσεις – χαμηλότερες επιστροφές

Ωστόσο, για όσους προκύπτει χρέωση, το ύψος του φόρου είναι σημαντικό. Ο μέσος επιπλέον φόρος ανέρχεται στα 1.029 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που έχει ήδη βεβαιωθεί στα 90,9 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι επιστροφές φόρου κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Το μέσο ποσό επιστροφής ανέρχεται στα 289 ευρώ, με το συνολικό ποσό που έχει επιστραφεί ή αναμένεται να επιστραφεί να φτάνει τα 30,1 εκατομμύρια ευρώ.

Δόσεις, εκπτώσεις και προθεσμίες

Η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί έως τα τέλη Ιουλίου, ενώ η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις που εκτείνονται έως τον Φεβρουάριο του 2027. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή μπορούν να επωφεληθούν από εκπτώσεις έως 4%, ανάλογα με το πότε θα υποβάλουν τη δήλωσή τους.

Συγκεκριμένα, έκπτωση 4% ισχύει για δηλώσεις έως τις 15 Μαΐου (μετά την παράταση που δόθηκε), 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις και «παγίδες»

Την ίδια στιγμή, η φορολογική διοίκηση προχωρά στην αυτόματη υποβολή περισσότερων από 1,5 εκατομμυρίου δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους, με βάση τα προσυμπληρωμένα στοιχεία από εργοδότες και φορείς, επιδιώκοντας να απλοποιήσει τη διαδικασία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ηλεκτρονικές αποδείξεις, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τους φορολογούμενους.

Αλλαγές έχουν επέλθει και στα τεκμήρια διαβίωσης, με μειώσεις έως 35% για τις κατοικίες, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την τεκμαρτή φορολόγηση. Παράλληλα, νέα δεδομένα ισχύουν και για τα αυτοκίνητα, όπου ο υπολογισμός γίνεται πλέον με βάση τις εκπομπές ρύπων.

Επιπλέον, τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τους φορολογούμενους, γεγονός που σημαίνει ότι τυχόν λάθη θα πρέπει να διορθώνονται από τους εργοδότες ή τους αρμόδιους φορείς.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις φιλοξενίας και ανείσπρακτων ενοικίων, καθώς η μη σωστή δήλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον φόρο.

Τα πρώτα συμπεράσματα

Καθώς η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, τα επόμενα στοιχεία θα δείξουν αν η εικόνα θα παραμείνει ίδια ή αν θα μεταβληθεί με την υποβολή μεγαλύτερου όγκου δηλώσεων το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, τα πρώτα δεδομένα σκιαγραφούν μια χρονιά όπου η πλειονότητα δεν επιβαρύνεται, αλλά όσοι πληρώνουν, πληρώνουν ακριβά.

