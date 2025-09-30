Φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης της κοινωνίας φέρνει το νομοσχέδιο της ΔΕΘ

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα φορολογικών και άλλων ρυθμίσεων, με στόχο:

Την στήριξη των οικογενειών με έμφαση στους πολύτεκνους,

την ενίσχυση της μεσαίας τάξης,

την ουσιαστική ελάφρυνση των νέων που ξεκινούν τη ζωή τους,

την τόνωση της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών,

καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς.

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει πρόσθετες ρυθμίσεις μείωσης της φορολογίας ακινήτων, μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης, επεκτάσεις φορολογικών κινήτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος καθώς και μισθολογικές ρυθμίσεις για τα σώματα ασφαλείας, τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων όπως οι μηχανικοί και οι ερευνητές.

Αναλυτικά τα μέτρα που εγκρίθηκαν είναι:

Α. Φορολογικές Ρυθμίσεις

1. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Γενικές παρεμβάσεις:

1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

3. Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

4. Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο: