Forbes: Πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός ο Άνταμ Σάντλερ – Ποιοι συμπληρώνουν τη «χρυσή» δεκάδα

Ο Άνταμ Σάντλερ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ για το 2025

Το εισόδημά του έφθασε τα 48 εκατομμύρια δολάρια. Η οικονομική του … κυριαρχία υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από μια επικερδή, μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Netflix.

Η φετινή κατάταξη αποκαλύπτει ότι τα συλλογικά κέρδη των 20 κορυφαίων ηθοποιών μειώθηκαν κατά 20% στα 590 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το περιοδικό, η πτώση ήρθε καθώς οι παραδοσιακές πωλήσεις εισιτηρίων για κινηματογραφικές αίθουσες κλονίζονται και οι σταρ στρέφονται όλο και περισσότερο σε υπηρεσίες streaming για εγγυημένες αμοιβές.

Στη δεύτερη θέση είναι ο Τομ Κρουζ με έσοδα που ανέρχονται σε 46 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 44 εκατομμύρια δολάρια, εδραιώνοντας την ιδιότητά του ως βασιλιάς των σταρ που δίνουν προτεραιότητα στο streaming.

Η στρατηγική της πλατφόρμας εκτόξευσε επίσης τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν στη 10η θέση της λίστας, καθιστώντας την τη νεότερη ηθοποιό που συμπεριλήφθηκε στην κατάταξη με ένα εντυπωσιακό εισόδημα 26 εκατομμυρίων δολαρίων βασισμένο σε επιτυχίες streaming.

Παρά την ανάδυση του streaming, τα παραδοσιακά στούντιο συνεχίζουν να διαθέτουν τεράστια κεφάλαια για τη δύναμη των αστέρων.

Η Σκάρλετ Τζοχάνσον, η οποία θα συμμετέχει και στο επερχόμενο reboot του franchise Jurassic κατέλαβε την τέταρτη θέση με 43 εκατομμύρια δολάρια.

H Σκάρλετ Γιόχανσον

Ο Μπραντ Πιτ ακολουθεί στην πέμπτη θέση με 41 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία του F1 με την υποστήριξη της Apple.

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον είναι στην έκτη θέση με 38 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντένζελ στην πρεμιέρα της νέας παραγωγής του Μπρόντγουεϊ «Οθέλλος» του Σαίξπηρ.

Στην έβδομη ο Τζακ Μπλακ με 28 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τζέισον Μομόα στην όγδοη με τα ίδια έσοδα

Στην ένατη θέση βρίσκεται ο Ντάνιελ Κρεγκ με 27 εκατομμύρια δολάρια

Ο Ντάνιελ Κρέγκ στην πρεμιέρα της ταινίας "No Time To Die'" στο Λονδίνο

Τη δέκατη θέση μοιράζονται η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, ο Τζον Σίνα (26 εκ. δολάρια), η Ριζ Γουίδερσπουν (26 εκ. δολάρια)

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη, Τζορτζ Κλούνεϊ (25 εκ. δολάρια), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (25 εκ. δολάρια), Κρις Πρατ (22 εκ. δολάρια), Τομ Χάρντι (21 εκ. δολάρια) Τζένιφερ Άνιστον (20 εκ. δολάρια), Κάμερον Ντίαζ (20 εκ. δολάρια) Τζέισον Μπέιτμαν (19 εκ. δολάρια).