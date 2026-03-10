Forbes: Οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι που βρίσκονται στη λίστα για το 2026

Ηπαγκόσμια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία Ελλήνων επιχειρηματιών στον παγκόσμιο χάρτη με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Φέτος, συνολικά 21 Έλληνες δισεκατομμυριούχοι περιλαμβάνονται στη λίστα, με επιχειρηματίες από τη ναυτιλία, τη βιομηχανία και τις επενδύσεις.

Σύμφωνα με το περιοδικό ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη στιγμή για να γίνει κανείς δισεκατομμυριούχος. Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι καυτές αγορές και οι ευνοϊκές δημοσιονομικές πολιτικές οδήγησαν σε ρεκόρ συμμετοχής 3.428 επιχειρηματιών, επενδυτών και κληρονόμων στη φετινή λίστα με τους Δισεκατομμυριούχους του Κόσμου – 400 περισσότεροι σε σχέση με το 2025.

Οι δισεκατομμυριούχοι είναι πλουσιότεροι από ποτέ, με συνολική περιουσία 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με πέρυσι. Οι ΗΠΑ ηγούνται, με ρεκόρ 989 δισεκατομμυριούχους, συμπεριλαμβανομένων 15 από τους 20 κορυφαίους.

Η Κίνα, μαζί με το Χονγκ Κονγκ, ακολουθεί με 610 δισεκατομμυριούχους, ενώ η Ινδία κατατάσσεται τρίτη με 229. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε τιμές μετοχών και συναλλαγματικές ισοτιμίες της 1ης Μαρτίου 2026. Για καθημερινή ενημέρωση της καθαρής αξίας όλων των δισεκατομμυριούχων, ανατρέξτε στην κατάταξη σε πραγματικό χρόνο.

Οι Έλληνες στην κατάταξη του Forbes

Η 73χρονη Βίκυ Σάφρα και τα παιδιά της καταλαμβάνουν την 94η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του Forbes, διαθέτοντας τη μεγαλύτερη ελληνική περιουσία στη φετινή λίστα, που εκτιμάται στα 27,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δεύτερη στη σειρά με τους Έλληνες βρίσκεται η πλοιοκτήτρια Μαρία Αγγελικούση, η οποία κατατάσσεται στην 509η θέση της παγκόσμιας λίστας με περιουσία 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια και ο επόμενος επιχειρηματίας είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην 567η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με περιουσία 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη λίστα ακολουθούν:

στην 806 θέση ο Γεώργιος Οικονόμου με περιουσία 5,3 δισ. δολάρια

στην 908 θέση ο Γεώργιος Προκοπίου και η οικογένεια με 4,7 δισ. δολάρια.

στην 972 ο Ανδρέας Μαρτίνος και η οικογένεια με 4,4 δισ. δολάρια.

στην 1011 ο Αριστοτέλης Μυστακίδης με 4,2 δισ.δολάρια

στην 1108 ο Σπύρος Λάτσης και η οικογένεια με 3,9 δισ. δολάρια

στην 1189 ο Παναγιώτης Τσάκος και η οικογένεια με με 3,6 δισ. δολάρια

στην 1504 ο Φίλιππος Νιάρχος με 2,8 δισ. δολάρια.

στην 1611 η Άννα Αγγελικούση και η οικογένεια με 2,6 δισ. δολάρια

στην 1755 η Μαριάννα Λάτση και η οικογένεια με 2,4 δισ. δολάρια και ο Ιωάννης Παπαλέκας με 2,4 δισ.δολάρια

στην 1913 ο Κωνσταντίνος Μαρτίνος και η οικογένεια με 2 δισ. δολάρια

στην 1982 ο Αθανάσιος Μαρτίνος και η οικογένεια με 2,1 δισ.δολάρια

στην 2386 η Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπή & οικογένεια με 1,7 δισ. δολάρια

στην 2712 ο Γεώργιος Περιστέρης με 1,4 δισ. δολάρια και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος με 1,4 δισ. δολάρια.

στην 2858 ο Ιωάννης Κούστας με 1,3 δισ. δολάρια.

στην 3185 ο Γιάννης Αλαφούζος και η οικογένεια με 1,1 δισ.δολάρια και ο Διαμαντής Διαμαντίδης και η οικογένεια με 1,1 δισ. δολάρια.