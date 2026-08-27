Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Στους 270 οι νεκροί – Φόβοι για νέες κατολισθήσεις

Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και τη γειτονική Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν νέα επικίνδυνα φαινόμενα.

Η αστυνομία του Νεπάλ στο νεότερο απολογισμό αναφέρει ότι έχουν ανασυρθεί πλέον 270 σοροί από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες της Τετάρτης (26/8), ενώ οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι ανέρχονται σε 1.500.

Ο Μπασάντα Ραζ Αντικάρι, διευθυντής του Κέντρου Μελετών για τις Καταστροφές στο Πανεπιστήμιο Tribhuvan του Νεπάλ, δήλωσε στο BBC ότι υπάρχει κίνδυνος για «δεύτερο και τρίτο κύμα» στις επόμενες ώρες.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη», λέει, προσθέτοντας ότι συνεχίζει να συζητά την κατάσταση με συναδέλφους στην Κίνα που παρακολουθούν τις εξελίξεις. «Δεν σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις, αλλά ενδέχεται να συμβεί κατολίσθηση».

Προσθέτει ότι παρακολουθούν τους κινδύνους στην οροσειρά των Ιμαλαΐων. «Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα εδώ», εξηγεί.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι αυτό θα συνέβαινε τη συγκεκριμένη ημέρα» σημείωσε.

Υπό διερεύνηση τα αίτια

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν τα ακριβή αίτια των καταστροφικών πλημμυρών στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας.

Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ένα τεράστιο τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και κατέπεσε από ύψος περίπου ενός χιλιομέτρου στην κοιλάδα που βρισκόταν από κάτω, σύμφωνα με μια ομάδα διεθνών επιστημόνων που αναλύει δορυφορικές εικόνες και άλλα δεδομένα.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) αναφέρει ότι το συμβάν παρήγαγε ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη ενός σεισμού μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η κατάρρευση του παγετώνα από μόνη της δεν θα αρκούσε για να παραχθεί τόσο τεράστια ποσότητα ενέργειας, «επομένως πρέπει να υπήρξε και κάποιος άλλος παράγοντας», δήλωσε ο Ντάνιελ Σουγκάρ, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι στον Καναδά και μέλος της επιστημονικής ομάδας. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πιθανότατα σημειώθηκε ταυτόχρονα και κατολίσθηση.

Η ορμή με την οποία κατρακύλησαν ο πάγος και τα βράχια θα πρέπει να προκάλεσε την τήξη του πάγου, σημείωσε . Καθώς ο χείμαρρος κατηφόριζε, θα πρέπει επίσης να παρέσυρε ιζήματα κορεσμένα με υγρασία, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ισχυρό τείχος νερού ικανό να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και τι κατέστησε τις πλημμύρες τόσο φονικές. Πρόκειται για «μια ασύλληπτα τεράστια ποσότητα νερού», πρόσθεσε. «Το να προσδιορίσουμε από πού προήλθε αυτό το νερό είναι, στην πραγματικότητα, ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι όλης αυτής της υπόθεσης», κατέληξε.