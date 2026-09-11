Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Στα 4,78 δισ. δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης

Ηκυβέρνηση του Νεπάλ εκτιμά σε περισσότερα από 4,5 δισ. δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου στα σύνορα της χώρας με την Κίνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την ανοικοδόμηση ανέρχεται περίπου στα 4,78 δισ. δολάρια» (4,12 δισ. ευρώ), δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Λοκ Μπαχαντούρ Τσέτρι, εκπρόσωπος του υπουργείου.

Η πλημμύρα που προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα και βράχων σε μια κορυφή του Νεπάλ σάρωσε την κοιλάδα του ποταμού Μποτεκόσι, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων των 1.400 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 5.600 άλλων στις δύο χώρες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία.

Ανάμεσα σε αυτούς που εξακολουθούν να αγνοούνται περιλαμβάνονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες και προσκυνητές, όπως και πολυάριθμοι εργάτες στο Νεπάλ που βρίσκονταν σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς ή σε υπό κατασκευή φράγματα.

Η πλημμύρα κατέστρεψε γέφυρες, δρόμους, κατοικίες και υποδομές, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να καταφύγουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

«Περίπου 57,67 εκατ. δολάρια θα χρειαστούν για την άμεση ανοικοδόμηση και τις επιχειρήσεις διάσωσης για τους επόμενους έξι μήνες, και 4,71 δισ. δολάρια για τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση», διευκρίνισε ο Τσέτρι.

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οι αρχές προσπαθούν να καταλήξουν σε μια πιο συγκεκριμένη αξιολόγηση για να «καθοριστεί το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν και οι απαραίτητοι προϋπολογισμοί» για την ανοικοδόμηση.

Η κυβέρνηση απέδωσε την καταστροφή στην υπερθέρμανση του πλανήτη, που επιταχύνει το λιώσιμο των παγετώνων σε όλη την οροσειρά των Ιμαλαΐων.

Ο πρωθυπουργός Μπαλέντρα Σαχ θα απευθυνθεί αυτόν το μήνα στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει για «κλιματική δικαιοσύνη» δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Αμρίτ Μπαχαντούρ Ρα.

«Θα επικεντρώσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην απώλεια ανθρώπινων ζωών και περιουσιών που υπέστη το Νεπάλ λόγω της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών που προκαλεί», εξήγησε.

Δύο και πλέον εβδομάδες μετά την πλημμύρα, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στο Νεπάλ σε αναζήτηση επιζώντων, κυρίως στις διάφορες σήραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών που θάφτηκαν κάτω από λάσπη και συντρίμμια.

Η νεπαλέζικη υπηρεσία για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων δήλωσε σήμερα ότι έχει ανασύρει 1.385 πτώματα και ότι άλλοι 5.130 άνθρωποι δεν έχουν δώσει ακόμα σημεία ζωής.

Στην κινεζική πλευρά, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν κάνει λόγο για 43 νεκρούς και 519 αγνοούμενους στο Θιβέτ, ανεβάζοντας τον συνολικό, καίτοι ακόμα προσωρινό, απολογισμό της καταστροφής σε 1.428 νεκρούς και 5.649 αγνοούμενους.