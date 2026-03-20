Φον ντερ Λάιεν: Θα βρούμε τρόπο να χορηγήσουμε το δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει τρόπο να χορηγήσει το συμφωνημένο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, παρά τη συνεχιζόμενη εναντίωση της Ουγγαρίας, τόνισε τις πρώτες πρωινές η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το πέρας της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Θα το φέρουμε σε πέρας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», επέμεινε η κ. φον ντερ Λάιεν, έπειτα από τη σύνοδο κορυφής στην οποία οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να πείσουν τον ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να ανακαλέσει το βέτο του και να επιτρέψει την εκταμίευση του ποσού.

Οι ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν την «απαράδεκτη» στάση της Βουδαπέστης κατά τη διάρκεια της συνόδου, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία, είναι απαραίτητο να τηρούμε τον λόγο μας. Κανένας δεν μπορεί να εκβιάζει το ευρωπαϊκό συμβούλιο», στηλίτευσε ο κ. Κόστα.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε πως ζητήθηκε από την Κομισιόν να βρει τρόπους να εκταμιευτεί το δάνειο και κατακεραύνωσε την «ενέργεια κατάφωρης ανεντιμότητας» που θα αφήσει «βαθιά σημάδια», καθώς βλάπτει τη «θέση της ΕΕ» στον κόσμο.