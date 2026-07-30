Φον ντερ Λάιεν: Συλλυπητήρια για την απώλεια των τριών πυροσβεστών

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την θλίψη της για την απώλεια των τριών πυροσβεστών υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας.

«Τα βαθύτατά μου συλλυπητήρια στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό για την απώλεια των τριών πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας. Η ΕΕ ετοιμάζει επιπλέον στήριξη, όπως ακριβώς η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας όταν το χρειάζονταν περισσότερο», αναφέρει η πρόεδρος της ΕΕ σε ανάρτησή της .