Φον ντερ Λάιεν προς Ερντογάν: Έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση – Να προωθήσουμε λύση στο Κυπριακό

Ηπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απηύθυνε την Πέμπτη σαφές μήνυμα προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον απόηχο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα.

Στη δήλωσή της, η επικεφαλής της Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία διατηρούν στρατηγική εταιρική σχέση, επισημαίνοντας την προσήλωση της Ένωσης στην περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων.

«Η Τουρκία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και στη στήριξη των προσπαθειών για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία. Παράλληλα, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τη νέα δυναμική που έχει διαμορφωθεί, ώστε να προωθηθεί μια λύση στο Κυπριακό μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Παλάτι.