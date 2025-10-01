Φον ντερ Λάιεν: Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό για τον πόλεμο της Ρωσίας

«Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς. Η Ρωσία δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη.

Η ίδια τόνισε το σχέδιό της για την κατάσχεση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας — ένα από τα βασικά θέματα των σημερινών κρίσιμων συζητήσεων. Υποστήριξε ότι υπάρχει ένας «νομικά βάσιμος τρόπος» να γίνει αυτό.

«Δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι που πρέπει να πληρώνουν για τη στήριξη της Ουκρανίας· η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει», πρόσθεσε.

Η δήλωσή της συνάδει με αυτή της Κάγια Κάλας, η οποία επίσης υποστήριξε σήμερα ότι τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια —και όχι τα «χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων»— πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη του Κιέβου, στέλνοντας ένα έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα προς τους ηγέτες της ΕΕ που συνεδριάζουν σήμερα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεσμεύτηκε ότι η Ρωσία δεν θα καταφέρει να σπείρει «διχόνοια και ανησυχία» στην Ε.Ε.

«Είναι ένα μοτίβο, και αυτό το μοτίβο προέρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους καθώς ξεκινούσαν οι συνομιλίες για την άμυνα στην Κοπεγχάγη. «Η Ρωσία προσπαθεί να μας δοκιμάσει, αλλά επίσης προσπαθεί να σπείρει διχόνοια και ανησυχία στις κοινωνίες μας. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό».

Οι παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία συνιστούν «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Βλέπουμε καθαρά ότι η Ρωσία κλιμακώνει με διάφορους τύπους παραβιάσεων», ανέφερε. Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικά drones και μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Εσθονίας, ενώ και η Δανία εξετάζει τις ενέργειες του Κρεμλίνου, μετά από κύμα εμφανίσεων drones κοντά σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις της.