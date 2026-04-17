Φον ντερ Λάιεν και Ρούτε ενώνουν δυνάμεις για την ευρωπαϊκή άμυνα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιενκαι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους, σε μια κίνηση που αναδεικνύει τη βούληση της Κομισιόν να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αμυντικής ατζέντας.

Μετά τη συνάντησή της με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, στην κατοικία του ΓΓ στις Βρυξέλλες, η κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν και ΝΑΤΟ θα «συνεργαστούν στενά τις επόμενες εβδομάδες για την ενίσχυση της σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ», με στόχο την προετοιμασία για την ετήσια σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου. Ο Μαρκ Ρούτε, μέσω ανάρτησής του στο Χ, ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής.

Η συνεργασία αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει αναδείξει την άμυνα σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της θητείας της από το 2024, αναλαμβάνοντας σειρά πρωτοβουλιών για τον εξοπλισμό των κρατών-μελών, την εμβάθυνση των αμυντικών δεσμών με εταίρους όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς, και την ενίσχυση της ετοιμότητας της Ένωσης απέναντι σε ενδεχόμενες απειλές.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. φον ντερ Λάιεν είχε συνάντηση στις 15 Απριλίου με τον ανώτατο διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγό Αλέξους Γκρίνκεβιτς – μια επαφή που υπογραμμίζει τον ασυνήθιστα άμεσο ρόλο που επιλέγει να διαδραματίζει η Επιτροπή σε θέματα που παραδοσιακά ανήκαν στη σφαίρα επιρροής των κρατών-μελών και των διακυβερνητικών δομών.

Η εξέλιξη αντικατοπτρίζει την ευρύτερη μετατόπιση που συντελείται στις Βρυξέλλες: η ΕΕ δεν αρκείται πλέον στον ρόλο του οικονομικού παράγοντα, αλλά διεκδικεί ενεργά θέση στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της ηπείρου, σε μια συγκυρία που η γεωπολιτική πίεση καθιστά επιτακτική την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία.