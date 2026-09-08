Φον ντερ Λάιεν: Η Ουκρανία μπορεί να αγοράσει εξαρτήματα για Patriot από το δάνειο στήριξης της ΕΕ

Ουκρανία θα μπορέσει να αγοράσει κρίσιμα εξαρτήματα για τα συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot μέσω της επόμενης εκταμίευσης ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,72 δισεκατομμύρια δολάρια) από το δάνειο στήριξης της ΕΕ, δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούττε, χαιρετίζω τη συμφωνία των κρατών μελών σχετικά με την παρέκκλιση που επιτρέπει στην Ουκρανία να προμηθευτεί προϊόντα ζωτικής σημασίας για τα συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε ανακοίνωσή της.