Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τη

Την ανάγκη να εξασφαλιστεί η παρουσία της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την προσέλευσή της στη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στο Δουβλίνο, την Παρασκευή (13/11)

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι απαραίτητη τόσο για τη διασφάλιση των συμφερόντων της ΕΕ όσο και για τη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

«Πιστεύω πως είναι αυτονόητο ότι η Ευρώπη θα συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, αλλά και για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Η πρόταση της Εσθονίας για Κόστα και Κάλας

Στο ζήτημα της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στις ειρηνευτικές συνομιλίες αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, προτείνοντας να αναλάβουν τον συγκεκριμένο ρόλο πρόσωπα που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Εσθονός πρωθυπουργός ανέφερε ως πιθανούς εκπροσώπους τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον θεσμικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Αν πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εκπροσωπηθεί, τότε είναι επίσης σαφές ότι έχουμε ανθρώπους που έχουν θεσμική ευθύνη έναντι του λαού της Ευρώπης και επίσης έναντι των χωρών μας, αυτοί είναι ο Αντόνιο Κόστα και επίσης η Κομισιόν και, για παράδειγμα, η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάλας, έτσι έχουμε τα πρόσωπα για να μας εκπροσωπήσουν», δήλωσε ο Μίχαλ πριν από την έναρξη της συνόδου.

Οι τοποθετήσεις της φον ντερ Λάιεν και του Εσθονού πρωθυπουργού αναδεικνύουν την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ενεργό ρόλο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τόσο για τη στήριξη του Κιέβου όσο και για την προάσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων.