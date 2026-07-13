Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα προτείνει τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μετά το καλοκαίρι, δήλωσε τη Δευτέρα η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

“Τα παιδιά μας χρειάζονται χρόνο στον πραγματικό κόσμο. Χρόνο για να παίζουν, χρόνο για να δημιουργούν φιλίες, χρόνο για να κάνουν λάθη. Χρόνο για να διαμορφώσουν τη δική τους ταυτότητα, τη δική τους προσωπικότητα, πριν τους διαμορφώσει ένας αλγόριθμος”, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Reuters.

“Δεν πρόκειται για το αν τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media. Πρόκειται για το αν και πότε τα social media μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας”, σημείωσε χαρακτηριστικά.