Νέο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του 2027 προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε στην ανάρτησή της στο Χ η φον ντερ Λάιεν, το δάνειο περιλαμβάνει 20 δισ. ευρώ για τη στήριξη του προϋπολογισμού και 25 δισ. ευρώ για στρατιωτικές δαπάνες.

«Το δάνειο θα αποπληρωθεί από μελλοντικές ρωσικές πολεμικές επανορθώσεις» δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

«Το δάνειο αναμένεται να συμβάλει στην κάλυψη περίπου των δύο τρίτων των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2027», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν.

Ένα ακόμη τρίτο των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2027 θα καλυφθεί από εξωτερικούς εταίρους, πρόσθεσε.

«Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας» ανακοίνωσε ακόμη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία να προστατευτεί από τις επιθέσεις της Ρωσίας. Για το 2026, οι ανάγκες της Ουκρανίας καλύπτονται. Σήμερα, προτείνουμε επιπλέον 45 δισ. ευρώ για να καλύψουμε τα δύο τρίτα των αναγκών της για το 2027. Επειδή πρέπει να δώσουμε στην Ουκρανία ”δυνατό χαρτί” στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» υπογράμμισε η Ευρωπαία αξιωματούχος.

«Το δάνειο προς την Ουκρανία θα μπορούσε επίσης να αποπληρωθεί μέσω των κερδών από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία» δήλωσε μάλιστα ο επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ωστόσο στην πρόταση αυτή αντιδρά το Βέλγιο.