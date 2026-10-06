Φον ντερ Λάιεν για το κόστος ενέργειας: Δεν υπάρχει μία λύση για όλους – Ξεκινά στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια

Στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, βρέθηκε το υψηλό ενεργειακό κόστος, με την Πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. «Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την ΕΕ», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος.

Εργαλεία για ευελιξία στα κράτη – μέλη

Στην ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο της συζήτησης προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15/16 Οκτωβρίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μίλησε εκτενώς για το «θέμα που μας επηρεάζει όλους», όπως είπε, το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισ. ευρώ, χωρίς να έχει εισαχθεί ούτε ένα επιπλέον μόριο ενέργειας.

«Επομένως, όλοι αισθανόμαστε αυτές τις αυξημένες τιμές. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, οι πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και αυτό, φυσικά, θα μπορούσε να ενταθεί καθώς πλησιάζουμε στον χειμώνα», σημείωσε.

Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ μείωσε την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο από 45% το 2022 σε 12% σήμερα, με στόχο το μηδέν έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, πάνω από 70% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται πλέον από καθαρές πηγές. Και τόνισε πως οι σημερινές αποφάσεις πρέπει αν ακολουθούν την ίδια λογική. «Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση. Όμως, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα διαρθρωτικά προβλήματα που μας αφήνουν εκτεθειμένους στις ασταθείς αγορές ξένων ορυκτών καυσίμων. Πρέπει, λοιπόν, να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητά μας».

Βραχυπρόθεση αντιμετώπιση

Όπως τόνισε, «οι ενεργειακές προκλήσεις δεν είναι ίδιες σε ολόκληρη την ΕΕ, επειδή κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα» και τόνισε ότι «δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την ΕΕ».

Η ίδια εξήγησε ότι το ενεργειακό κόστος διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το ενεργειακό της μείγμα. Σε ένα κράτος μέλος, η μεγαβατώρα κοστίζει περίπου 145 ευρώ, επειδή η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζεται κυρίως από το φυσικό αέριο. Αντίθετα, σε ένα άλλο κράτος μέλος, η ίδια μεγαβατώρα κοστίζει μόλις 70 ευρώ, καθώς η παραγωγή βασίζεται περισσότερο στην πυρηνική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές.

Με αυτό το παράδειγμα, τόνισε ότι δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για όλα τα κράτη μέλη , αλλά χρειάζονται διαφορετικά εργαλεία ανάλογα με το ενεργειακό μείγμα και τις ανάγκες κάθε χώρας. «Ο ρόλος μας είναι να δώσουμε στα κράτη μέλη τα εργαλεία και την ευελιξία ώστε να ανταποκριθούν», τόνισε.

Η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ως παραδείγματα ανέφερε τη Γαλλία και τη Ρουμανία, όπου εφαρμόζονται ενεργειακά κουπόνια για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα για την ενίσχυση της προσφοράς ενέργειας, σημειώνοντας ότι η G7 συμφώνησε να διαθέσει 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου, με στόχο τη σταθεροποίηση των διεθνών τιμών.

Η ΕΕ θα παρατείνει επίσης για έναν ακόμη χρόνο την ευελιξία για τους εξαγωγείς σχετικά με το μεθάνιο και θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, με στόχο τη μείωση του κόστους και τη διασφάλιση των απαραίτητων προμηθειών, μεταξύ άλλων και για την άμυνα.

Τέλος, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ομάδας δράσης για τη συγκέντρωση της ενεργειακής ζήτησης. Στόχος είναι η ΕΕ να περάσει από την απλή αντιστοίχιση αγοραστών και πωλητών στη συγκέντρωση της ζήτησης και στις κοινές προμήθειες ενέργειας, μέσω ενός φορέα της αγοράς που θα αναλαμβάνει τις αγορές για λογαριασμό των κρατών μελών.

Μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης

Η ίδια αναφέρθηκε στην ομιλία της και στην μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του ενεργειακού ζητήαμτος, τονίζοντας η μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια που παράγεται στην Ευρώπη.

Παρά την αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, μεγάλο μέρος της νέας δυναμικότητας παραμένει εκτός δικτύου. Γι’ αυτό, όπως σημείωσε, χρειάζονται επείγουσες επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δίκτυα, ώστε η καθαρή ενέργεια να φτάνει εκεί όπου χρειάζεται.

Παράλληλα, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτροδότηση προβλέπει διπλασιασμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση έως το 2040, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, θα μπορούσε να μειώσει τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά 260 δις. ευρώ ετησίως.

Τους επόμενους μήνες, η Επιτροπή θα παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η βασική λογική είναι ότι κάθε μονάδα καθαρής ενέργειας που παράγεται και καταναλώνεται στην Ευρώπη μειώνει την ανάγκη εισαγωγών από ασταθείς διεθνείς αγορές.

Τέλος, για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τόνισε ότι οι μεγάλες περικοπές θα έθεταν σε κίνδυνο τις κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες και, γι’ αυτό, χρειάζονται νέοι ίδιοι πόροι της ΕΕ για να χρηματοδοτηθούν οι αυξημένες ανάγκες.