Φον ντερ Λάιεν: Έρευνα από την Ευρωπαΐκή Επιτροπή λόγω της άρνησης της να δημοσιεύσει τη συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Έρευνα εναντίον της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λόγω της άρνησής της να παραχωρήσει πρόσβαση σε μυστική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους ηγέτες της ΕΕ, ξεκίνησε η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Berliner Zeitung», η έρευνα επικεντρώνεται στην τήρηση των κανόνων διαφάνειας και όχι στο πραγματικό περιεχόμενο της αλληλογραφίας.

Υπενθυμίζεται πως η ύπαρξη της μυστικής συνομιλίας έγινε γνωστή τον Ιανουάριο του 2026, γεγονός που οδήγησε την ολλανδική ερευνητική ομάδα «Follow the Money» να ζητήσει επίσημα πρόσβαση στα μηνύματα.

Εκτός από τον Ζελένσκι, στη συνομιλία φέρεται να συμμετείχαν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ

Αφού έλαβε το αίτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε την πρόσβαση, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση της συνομιλίας θα μπορούσε να βλάψει τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Οι δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η ομαδική συνομιλία ενδέχεται να επικεντρώθηκε στον συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών συμμάχων και στις στρατηγικές για τη συνεργασία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με τις συζητήσεις.

Αν και το άρθρο τονίζει ότι η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσον η Επιτροπή τήρησε τις απαιτήσεις διαφάνειας κατά την άρνηση πρόσβασης στη συνομιλία, και όχι στο περιεχόμενο των ίδιων των επικοινωνιών, η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια στα ανώτατα κλιμάκια της ΕΕ.