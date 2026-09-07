Φον ντερ Λάιεν: Ανακοίνωσε χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ στη Γροιλανδία

Ηπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα μια συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Γροιλανδία ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία, όπως είπε, τονίζει τη στρατηγική σημασία του αρκτικού νησιού για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

O πρωθυπουργός αυτής της αυτόνομης περιοχής της Δανίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε πως Γροιλανδία και ΕΕ υπέγραψαν νέα κοινή δήλωση που περιλαμβάνει επενδύσεις στο αρκτικό νησί σε υποδομές, ενέργεια, συνδεσιμότητα, θαλάσσια διαχείριση και κρίσιμες πρώτες ύλες.

«Η Γροιλανδία μπορεί να βασίζεται στην ΕΕ. Αυτό ήταν το μήνυμά μου κατά την προηγούμενη μου επίσκεψη. Σήμερα, επέστρεψα για να παραδώσω τα πραγματικά αποτελέσματα της στενής μας συνεργασίας. Με ένα νέο πακέτο εταιρικής σχέσης ΕΕ-Γροιλανδίας, αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής σε συνέντευξη Τύπου μετά από διήμερη επίσκεψη στην πρωτεύουσα Νουούκ

Το οικονομικό πακέτο, που θα επενδυθεί φέτος και το 2027, θα επικεντρωθεί στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, τη βιώσιμη εξόρυξη, την ενέργεια και τον τουρισμό, καθώς και στην εκπαίδευση, την αλιεία και τη στέγαση.

«Αυτό θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και μια ισχυρή και ενεργή ΕΕ τόσο στη Γροιλανδία όσο και στην Αρκτική. Επειδή η Γροιλανδία είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος και ένας έμπιστος φίλος», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

Γροιλανδία και ΕΕ ενισχύουν τους δεσμούς τους εν μέσω της συνεχούς επιμονής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Γροιλανδία πρέπει να ανήκει στις ΗΠΑ.

Εναπόκειται αποκλειστικά στη Γροιλανδία και τη Δανία να αποφασίσουν για το μέλλον του αρκτικού νησιού, και «κανείς άλλος», δήλωσε σήμερα η φον ντερ Λάιεν. «Η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου.