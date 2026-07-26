Φοιτητική στέγη: Συμβουλές για σωστή αναζήτηση κατοικίας – Τι να προσέξουν γονείς και φοιτητές

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας αποτελεί κάθε χρόνο έναν δύσκολο «Γολγοθά» για οικογένειες και φοιτητές, ιδιαίτερα στις πόλεις όπου η ζήτηση είναι αυξημένη και τα διαθέσιμα σπίτια περιορισμένα.

Ο μεσίτης Άκης Μπαλασόπουλος και ο γραμματέας ενημέρωσης της ΠΟΜΙΔΑ μίλησαν στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» και έδωσαν χρήσιμες συμβουλές για τη διαδικασία αναζήτησης, τονίζοντας ότι η έγκαιρη κίνηση είναι το σημαντικότερο βήμα.

Όπως ανέφεραν, η αγορά φοιτητικής στέγης χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές και διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς και οι φοιτητές καλούνται να ξεκινήσουν την αναζήτηση όσο το δυνατόν νωρίτερα και να μην περιμένουν μέχρι τον Σεπτέμβριο, όταν οι διαθέσιμες επιλογές μειώνονται σημαντικά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να επιλέγουν το πρώτο σπίτι που θα δουν, αλλά να κάνουν έρευνα αγοράς, να συγκρίνουν επιλογές και να ελέγχουν προσεκτικά την κατάσταση του ακινήτου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των πανεπιστημίων και της πολιτείας στη φοιτητική στέγαση. Όπως επισημάνθηκε, σε πολλές χώρες του εξωτερικού τα πανεπιστήμια διαθέτουν οργανωμένες δομές στέγασης και πλατφόρμες που συνδέουν φοιτητές και ιδιοκτήτες, κάτι που στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένο.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της αγοράς αναφέρθηκαν και στη λύση της συγκατοίκησης, η οποία αποτελεί διεθνή τάση και μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος διαβίωσης για τους φοιτητές. Όπως ανέφεραν, η συγκατοίκηση μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική επιλογή, ιδιαίτερα σε πόλεις με υψηλά ενοίκια.

Ο μεσίτης Άκης Μπαλασόπουλος τόνισε ότι οι τιμές που εμφανίζονται στις αγγελίες δεν ανταποκρίνονται πάντα στα τελικά ποσά των μισθωτηρίων, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες προχωρούν σε συμφωνίες χαμηλότερα από την αρχική ζητούμενη τιμή, ειδικά όταν ένα ακίνητο παραμένει για μεγάλο διάστημα κενό.

Ωστόσο, σημείωσε ότι τα ενοίκια έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μικρά διαμερίσματα 45-55 τετραγωνικών μέτρων που σε ορισμένες περιοχές μπορεί να κοστίζουν ακόμη και 680 ή 720 ευρώ τον μήνα.

Οι ειδικοί υπενθύμισαν ότι το πραγματικό κόστος για μια οικογένεια δεν περιορίζεται μόνο στο ενοίκιο, αλλά περιλαμβάνει κοινόχρηστα, λογαριασμούς ρεύματος, νερού, τηλεφώνου και καθημερινά έξοδα, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση του φοιτητικού προϋπολογισμού.