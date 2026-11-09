Φοιτητική στέγη: Στα σκαριά εθνικό πρόγραμμα με προκάτ σπίτια – 10 μέτρα έως το τέλος 2026

Την υλοποίηση προγράμματος εθνικής κλίμακας για φοιτητική στέγη με χρήση προκατασκευασμένων κατοικιών συζητά η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος.

«Η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει πρόγραμμα εθνικής κλίμακας για νέες φοιτητικές κατοικίες» ανέφερε ο κ. Σκέρτσος, από το 3ο Φόρουμ του Κέντρου του ΟΟΣΑ για τις πληθυσμιακές δυναμικές.

Όπως τόνισε, το συγκεκριμένο μοντέλο, εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και «Μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος κατασκευής, επιτρέποντας στα πανεπιστήμια να αυξήσουν πιο γρήγορα τη δυναμικότητά του»ς.

«Για τους φοιτητές αυτό σημαίνει περισσότερη, προσιτή και καλύτερης ποιότητας στέγη. Για την αγορά κατοικίας σημαίνει λιγότερη πίεση σε πόλεις με μεγάλο φοιτητικό πληθυσμό», δήλωσε ο κ. Σκέρτσος.

Ηδη η Εθνική Στεγαστική Στρατηγική περιλαμβάνει τη δημιουργία περισσότερων από 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες σε έξι δημόσια πανεπιστήμια, ανέφερε.

Τέλη Δεκεμβρίου το «Σπίτι μου 3»

ΟΠασράλληλα, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε εκτενώς και στις επόμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών στην αγορά.

Το «Σπίτι μου 3», με προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου του 2026 ή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027 και θα στηρίξει περίπου 20.000 αγοραστές πρώτης κατοικίας.

Το πρόγραμμα επεκτείνει το όριο ηλικίας από τα 50 στα 55 έτη και αυξάνει το ανώτατο στεγαστικό δάνειο σε 230.000 ευρώ, από 190.000 ευρώ.

Παράλληλα, το «Ανακαινίζω», με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στην ένταξη στην αγορά παλαιών και κλειστών κατοικιών, με επιχορηγήσεις από 70% έως 95% των επιλέξιμων δαπανών και στήριξη έως 36.000 ευρώ.

Πρόγραμμα που συμπληρώνεται από το φορολογικό κίνητρο για την ανακαίνιση και αναβάθμιση κατοικιών, με μείωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ενεργειακές, λειτουργικές και αισθητικές βελτιώσεις.

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε και στα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση για την τόνωση της στεγαστικής αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στις ελαφρύνσεις για οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, καθώς και στην παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Η κυβέρνηση προχωρά επίσης στην αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας μέσω της «Κοινωνικής Αντιπαροχής», με πρώτο διαγωνισμό για οκτώ δημόσια ακίνητα στην Παιανία, τη Λάρισα, την Καλαμάτα και τον Πύργο, που θα προσφέρουν περίπου 130 κατοικίες. Τουλάχιστον το 30% θα παραμείνει για κοινωνική ενοικίαση.

Κατασκευή 2.800 κατοικιών σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Επίσης, ο κ. Σκέρτσος τόνισε ότι μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου έχουν εξασφαλιστεί περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή 2.800 κατοικιών σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Τέλος, ανέφερε ότι στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης συγκαταλέγεται ειδικός σχεδιασμός κατοικιών για τις ανάγκες πολιτών τρίτης ηλικίας, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίζονται η λειτουργικότητα, η ομαλή κινητικότητα και η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνική φροντίδα, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και υποστήριξη έκτακτης ανάγκης.

Μετά το πέρας της ομιλίας του ο κ. Σκέρτσος προχώρησε στην εξής δήλωση: «Η κυβέρνηση εφαρμόζει μια στεγαστική στρατηγική με δημοσιονομική υπευθυνότητα και συγκεκριμένη κοινωνική στόχευση. Υλοποιούμε 25 μέτρα προσφοράς, 16 μέτρα ζήτησης και 15 οριζόντια μέτρα. Τα 10 εξ αυτών τίθενται σε εφαρμογή από το τέλος του 2026 και μετά. Συνολικά πάνω από 1,5 εκ νοικοκυριά λαμβάνουν στήριξη για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει συνολικά τα 8 δις ευρώ».

10 μέτρα στεγαστικής πολιτικής έως το τέλος του 2026

Αναλυτικά τα μέτρα στεγαστικής πολιτικής έως το τέλος του 2026:

Μέτρα στήριξης των εισοδημάτων

«Σπίτι μου ΙΙΙ»: Νέος κύκλος χρηματοδότησης για την αγορά πρώτης κατοικίας, ο οποίος βρίσκεται υπό προετοιμασία.

Κίνητρα μετεγκατάστασης στον Βόρειο και Κεντρικό Έβρο: Στήριξη νοικοκυριών που μεταφέρουν την κύρια κατοικία και τις δραστηριότητές τους στην περιοχή.

Σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς: Ελάφρυνση των νοικοκυριών και ενίσχυση της μόνιμης εγκατάστασης στις περιοχές που εντάσσονται στο μέτρο.

Μέτρα αύξησης της προσφοράς ακινήτων

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» – Ανακαίνιση Κατοικίας 2026: Ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών και ιδιοκατοικούμενων κατοικιών.

Κατασκευή κατοικιών για εκμίσθωση – Μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κατοικίες: Κατασκευή ή μετατροπή κτιρίων για μακροχρόνια μίσθωση, με φορολογικά κίνητρα.

Διευκόλυνση της αλλαγής χρήσης για τη δημιουργία κατοικιών και περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου προβλέπονται.

Κοινωνική αντιπαροχή: Δημιουργία κοινωνικών και οικονομικά προσιτών κατοικιών σε δημόσια ακίνητα, με ιδιωτική χρηματοδότηση της κατασκευής ή της ανακαινισης τους.

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο – Κατασκευή νέων κοινωνικών κατοικιών και αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων: Κατασκευή περίπου 2.800 ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών σε υποαξιοποιούμενα στρατόπεδα. Οριστικοποιείται η επιλογή της τέταρτης τοποθεσίας με μετατροπή και ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων για τη δημιουργία περίπου 450 κοινωνικών κατοικιών.

Παράταση Αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα: Φορολογικό μέτρο για τις συναλλαγές νεόδμητων ακινήτων, με επίδραση στη ζήτηση και την προσφορά κατοικιών.

Οριζόντια μέτρα