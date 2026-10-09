FlyOver: Στο επίκεντρο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα προβλήματα της καθημερινότητας στη Θεσσαλονίκη

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του FlyOver, τα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην κυκλοφορία, αλλά και ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο Υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας και Θράκης, υπό τον υφυπουργό Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Στη διευρυμένη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής, των συγκοινωνιακών φορέων, των επιμελητηρίων, των εμπορικών συλλόγων, καθώς και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας του FlyOver, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εξέλιξη του έργου.

16.000 λιγότερα αυτοκίνητα στο κέντρο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης μετά τη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη, περίπου 16.000 λιγότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν πλέον στην πόλη, γεγονός που, όπως επισημάνθηκε, συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στο κέντρο.

«Το σχέδιο που εφαρμόζουμε με συνέπεια φαίνεται να έχει αποδώσει καρπούς. Τα προβλήματα που προκύπτουν τα αντιμετωπίζουμε άμεσα», ανέφερε η διευθύντρια της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι θα συνεχιστεί κανονικά η λειτουργία των γερανοφόρων οχημάτων, των van και των μοτοσικλετών που συνδράμουν στην απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων από την Περιφερειακή Οδό, καθώς και στην αντιμετώπιση προβλημάτων και ζημιών στο οδόστρωμα που προκαλούνται από βλάβες ή ατυχήματα. Τα συγκεκριμένα μέσα θα παραμείνουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως την ολοκλήρωση του έργου.

Παράνομη στάθμευση στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης

Στη σύσκεψη τέθηκε, επίσης, το ζήτημα της παράνομης στάθμευσης ΙΧ σε θέσεις φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών και στη λειτουργία της αγοράς.

Οι εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτάσεις τους, ενώ εξετάστηκαν παρεμβάσεις που απαιτούν συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε και στην ανάγκη αποκατάστασης των σπασμένων πασσάλων στη Λεωφόρο Νίκης και στην οδό Μητροπόλεως, έπειτα από επισημάνσεις της Τροχαίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

«Το έργο θα παραδοθεί εντός χρονοδιαγράμματος»

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο υφυπουργός Εσωτερικών – Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κατασκευή του FlyOver.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καθόμαστε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, να συζητούμε τα προβλήματα που προκύπτουν και να συντονίζουμε τις ενέργειές μας, ώστε να αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις επιπτώσεις από την εξέλιξη των έργων του FlyOver στη Θεσσαλονίκη», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ η κατασκευάστρια κοινοπραξία διαβεβαίωσε τους συμμετέχοντες ότι το έργο θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Ο υφυπουργός στάθηκε, παράλληλα, στη συμβολή της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, σημαντικός αριθμός αυτοκινήτων δεν εισέρχεται πλέον στο κέντρο της πόλης, με θετικό αντίκτυπο στην κυκλοφορία.

Σύσταση για τη χρήση του DriveThess

Ο κ. Γκιουλέκας ανέδειξε εκ νέου τη σημασία της δωρεάν εφαρμογής DriveThess, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε 24ωρη βάση για την κυκλοφοριακή κατάσταση στις βασικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, η συνεχής ενημέρωση των κατοίκων και η διατήρηση των μέτρων αστυνόμευσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία της πόλης, τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.