Φλώρινα: Σύλληψη 29χρονου για έκρηξη και παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών

Για το αδίκημα της έκρηξης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών συνελήφθη 29χρονος σε περιοχή της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας. Σε βάρος του 29χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκρηξης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Έπειτα από καταγγελία που προηγήθηκε στο τηλεφωνικό κέντρο 100 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας για χρήση κροτίδας, σε περιοχή της Φλώρινας, οι αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Φλώρινας μετέβησαν στην περιοχή και άμεσα εντόπισαν τον 29χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κροτίδες, ενώ συνεχιζόμενης της έρευνας διαπιστώθηκε, ότι λίγο νωρίτερα ο 29χρονος είχε προβεί στη χρήση μίας κροτίδας.