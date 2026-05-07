Fitch: Η Ελλάδα ξεχωρίζει θετικά στην EE για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης

«Ημόνη χώρα που έχει εφαρμόσει πραγματικά στοχευμένα μέτρα (σ.σ. στην ενέργεια) είναι η Ελλάδα», ανέφερε ο επικεφαλής αξιολογήσεων κρατικού αξιόχρεου Δυτικής Ευρώπης της Fitch, επισημαίνοντας παράλληλα, ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν έως τώρα ανακοινώσει περιορισμένα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε διαδικτυακό σεμινάριο ο Φεντερίκο Μπαρίγα-Σαλασάρ, είπε πως αν και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν έως τώρα ανακοινώσει περιορισμένα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ωστόσο η Fitch προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη διεύρυνσή τους θα μπορούσε να επιβαρύνει μεσοπρόθεσμα τα δημόσια οικονομικά.

Σύμφωνα με ανώτερο αναλυτή της Fitch Ratings, οι οριζόντιες παρεμβάσεις που εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος ενδέχεται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, εφόσον επεκταθούν.

Μέχρι στιγμής, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ανακοινώσει αισθητά μικρότερα πακέτα στήριξης μετά τον πόλεμο με το Ιράν, σε σύγκριση με εκείνα που είχαν υιοθετηθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, η έμφαση έχει δοθεί κυρίως σε μέτρα καθολικής εφαρμογής, όπως οι μειώσεις φόρων στα καύσιμα, την ώρα που οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να επικεντρωθούν σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις – όπως η στήριξη νοικοκυριών με χαμηλότερα εισοδήματα – λόγω των ήδη επιβαρυμένων κρατικών προϋπολογισμών.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα είναι «πολύ μικρά», κυμαινόμενα από το 0,3% του ΑΕΠ στην Ισπανία έως λιγότερο από 0,01% του ΑΕΠ στη Γαλλία και τη Βρετανία, κάτι που – όπως σημείωσε – αντανακλά τους πιο περιορισμένους δημοσιονομικούς χώρους των δύο τελευταίων χωρών, συνέχισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει ορισμένες χώρες στη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης το επόμενο διάστημα. «Δυστυχώς, μέχρι στιγμής τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα δεν ήταν στοχευμένα», συμπλήρωσε.

«Αυτό θα μπορούσε, φυσικά, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εάν το εύρος αυτών των μέτρων διευρυνθεί».