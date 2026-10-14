Fitch για Ελλάδα: Tαχεία αποκλιμάκωση του χρέους και ισχυρή ανάπτυξη θωρακίζουν την οικονομία

Σταθερές προοπτικές για την ελληνική οικονομία βλέπει η Fitch Ratings, με κυρίαρχο σημείο τους ισχυρούς ρυθμούς υποχώρησης του δημόσιου χρέους και τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει σε νέα της έκθεση, η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και η σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους αποτελούν τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από τη Fitch Ratings, στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές (Stable).

Μεταξύ άλλων, ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα διαθέτει κατά κεφαλήν εισόδημα υψηλότερο από τον διάμεσο όρο των χωρών της κατηγορίας BBB, ενώ οι δείκτες διακυβέρνησης υπερβαίνουν ελαφρώς τον αντίστοιχο μέσο των χωρών της ίδιας βαθμίδας.

Η δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας και την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής, αν και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις από την κληρονομιά της κρίσης χρέους, κυρίως λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους, των επίμονων εξωτερικών κινδύνων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που συνδέονται με τον τραπεζικό τομέα.

Ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας διατήρησε σταθερούς ρυθμούς λίγο πάνω από το 2% κατά την περίοδο 2023-2025, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις εμπορικές πιέσεις.

Για το 2026, η Fitch προβλέπει χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης λόγω των αρνητικών επιπτώσεων του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά εκτιμά ότι η οικονομία θα εξακολουθήσει να επωφελείται από την τελευταία χρονιά της επενδυτικής ώθησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο οίκος εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η σταδιακή σύγκλιση του εισοδήματος της Ελλάδας με εκείνο των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης, στηριζόμενη σε ένα δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2%.

Κινητήριος μοχλός της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να παραμείνει η εγχώρια ζήτηση, υποστηριζόμενη από τη σταδιακή βελτίωση των ισολογισμών των νοικοκυριών, τη σταθερή αύξηση της απασχόλησης και τις υψηλότερες επενδύσεις.

Σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Fitch στη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, το οποίο αποκλιμακώθηκε κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στη διετία 2024-2025, φτάνοντας στο 146% του ΑΕΠ, λόγω ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης και δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Ωστόσο, σημειώνει πως παρά τη σημαντική πρόοδο το ελληνικό δημόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς αντιστοιχεί σε περίπου 2,5 φορές τον διάμεσο όρο της κατηγορίας BBB, ο οποίος διαμορφώνεται στο 58% του ΑΕΠ.

Στο βασικό της σενάριο πάντως, η Fitch αναμένει ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί με ταχύ ρυθμό, με τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ να προσεγγίζει το 120% έως το 2030.

Καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των χρηματοδοτικών αναγκών διαδραματίζουν και τα ταμειακά αποθέματα που παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, επιτρέποντας την πρόωρη αποπληρωμή διμερών δανείων, ενώ παράλληλα καλύπτουν τις λήξεις χρέους της επόμενης τριετίας.

Περιορισμένοι οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι

Σύμφωνα με την Fitch, το ευνοϊκό προφίλ χρέους, με μέση λήξη 19 ετών και ευνοϊκά επιτόκια, περιορίζει τους κινδύνους λόγω διακυμάνσεων των αγορών ομολόγων και λειτουργεί ως ανάχωμα σε ενδεχόμενες περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας.

Επιπλέον, ευνοϊκή παραμένει η σχέση μεταξύ του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Σύμφωνα με τον οίκο, το τεκμαρτό επιτόκιο επί του συνολικού αποθέματος χρέους ανέρχεται περίπου στο 1,5%, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τον εκτιμώμενο ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, ο οποίος διαμορφώνεται περίπου στο 4%.

Κίνδυνοι

Στους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πιστοληπτική εικόνα της Ελλάδας, η Fitch εντοπίζει τα εξής.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, αρνητική εξέλιξη θα αποτελούσε η ανακοπή της πτωτικής πορείας του δημόσιου χρέους, στην περίπτωση, για παράδειγμα, χαλάρωσης της δημοσιονομικής πολιτικής.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η εκδήλωση ενός αρνητικού εξωτερικού σοκ που θα περιόριζε τις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελλάδας και θα αποτελούσε επίσης παράγοντα πίεσης για την αξιολόγηση.

Υποστηρικτικά στοιχεία

Αντίθετα, η περαιτέρω σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, με τη στήριξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και ανθεκτικής ανάπτυξης, θα μπορούσε να ενισχύσει την πιστοληπτική εικόνα της Ελλάδας.

Επιπλέον, η Fitch σημειώνει ότι θετικά θα λειτουργούσε και μια βελτίωση της μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής δυναμικής, για παράδειγμα μέσω υψηλότερων επενδύσεων και εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.