Φιντάν: Τεράστιο σφάλμα αυτός ο πόλεμος – Η Τουρκία δεν θέλει να εμπλακεί ούτε πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν

Σε μια κρίσιμη καμπή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ξεκαθάρισε την πρόθεση της Άγκυρας να παραμείνει εκτός της πολεμικής σύρραξης, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Associated Press, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η χώρα του βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τις περιφερειακές δυνάμεις, εκτιμώντας πως, παρά την εκρηκτική ατμόσφαιρα, το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές. Ο κ. Φιντάν χαρακτήρισε τον τρόπο κλιμάκωσης του πολέμου ως ένα «τεράστιο σφάλμα» όλων των εμπλεκομένων, επισημαίνοντας ότι χώρες-κλειδιά όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβίακαι τα Εμιράτα βρίσκονται πλέον υπό άμεση απειλή.

Η «προδοσία» της Τεχεράνης και η ανάγκη για στρατηγικό σχέδιο

Παρά την απουσία σοβαρών πρωτοβουλιών για επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ο Χακάν Φιντάν διατηρεί τακτική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του. Μεταφέροντας το κλίμα από την Τεχεράνη, σημείωσε ότι το Ιράν αισθάνεται προδομένο, καθώς δέχθηκε επιθέσεις ενώ βρισκόταν σε διαδικασία συνομιλιών. Αυτός είναι και ο λόγος που η ιρανική πλευρά αποφεύγει τις δημόσιες αναφορές στις συζητήσεις, προτιμώντας τη λογική παρασκηνιακή διπλωματία. Ωστόσο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ τόνισε ότι για να υπάρξει διέξοδος, απαιτείται πρώτα ένας σαφής ορισμός των στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ, όπως αυτοί τίθενται ενίοτε από τον Πρόεδρο Τραμπ, και η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου για την τελική έκβαση της κρίσης.

Η αμυντική θωράκιση της Τουρκίας και ο ρόλος του ΝΑΤΟ

Αναφορικά με τη θέση της Τουρκίας, ο κ. Φιντάν ήταν κατηγορηματικός: η στάση της χώρας είναι καθαρά αμυντική. Παρά τις μεγάλες στρατιωτικές της δυνατότητες, η Άγκυρα αρνείται να παρασυρθεί ή να προκληθεί σε μια εμπλοκή, με τον υπουργό να σημειώνει ότι οι μονάδες του ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στην αναχαίτιση πυραύλων. Μάλιστα, παρά τις πληροφορίες που θέλουν πυραύλους να έχουν προέλθει από το ιρανικό έδαφος, η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στρατιωτικά στο Ιράν σε αυτό το στάδιο. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η βάση του Ιντζιρλίκ χρησιμοποιείται κανονικά από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και τα αμερικανικά στρατεύματα, ενώ επανέφερε την πρόταση για έναν ευρύτερο περιφερειακό διάλογο που θα αφορά ζητήματα εμπιστοσύνης πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σκληρή κριτική στο Ισραήλ και η εσωτερική κατάσταση στο Ιράν

Ο Χακάν Φιντάν δεν δίστασε να εξαπολύσει δριμεία επίθεση στην ισραηλινή ηγεσία, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει το χειρότερο δυνατό σενάριο χωρίς να καταβάλλει το ανάλογο τίμημα. Υποστήριξε ότι οι Ισραηλινοί επιθυμούν την εξαφάνιση του Ιράν ως έθνος και ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αδυνατεί να προσφέρει ασφάλεια, φέρνοντας μόνο πόλεμο. Τέλος, αναφορικά με τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τεχεράνη, ο Τούρκος αξιωματούχος αποκάλυψε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ζωντανός και λειτουργικός, αν και εν μέρει τραυματισμένος από πρόσφατη επίθεση. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον Φιντάν, δημιούργησε ένα κενό ηγεσίας το οποίο έχουν καλύψει οι Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι πλέον ηγούνται των πολεμικών επιχειρήσεων μέσω αυτόνομων κέντρων ελέγχου.