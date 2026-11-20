Να μην συνδεθεί το ζήτημα της αναβάθμισης της τελωνειακής ένωσης ΕΕ- Τουρκίας με το Κυπριακό, φέρεται να ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν που συναντήθηκε σήμερα στην Άγκυρα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κύπρο Ραφαέλε Φίτο.

Ο Ραφαέλε Φίτο αναμενόταν να μεταφέρει στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν την ευρωπαϊκή πρόταση για εκκίνηση της συζήτησης για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, εφόσον επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας – ΕΕ θα εξυπηρετούσε τα κοινά οικονομικά συμφέροντα των δύο πλευρών, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν πρέπει να συνδέεται με το Κυπριακό.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργειου Εξωτερικών τις οποίες επικαλείται η Μιλιέτ, ο Φιντάν υποστήριξε ότι είναι λανθασμένη στρατηγική να επιτρέπει η ΕΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία να «κρατά όμηρο» το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, χρησιμοποίησε τον όρο «ελληνοκυπριακή διοίκηση νότιας Κύπρου». «Δεν αποτελεί ορθή στρατηγική να επιτρέπεται στην ελληνοκυπριακή διοίκηση να κρατά όμηρο το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας – ΕΕ» φέρεται να έχει ο Χακάν Φιντάν.

Ειδικά για την Τελωνειακή Ένωση, ο Φιντάν ανέφερε ότι η αναθεώρησή της εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα τόσο της Τουρκίας όσο και της ΕΕ.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Ευρωπαίου αξιωματούχου με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ -Τουρκίας, αναγνωρίζοντας τον εποικοδομητικό ρόλο του.