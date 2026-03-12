Φιντάν κατά Νετανιάχου: «Είναι στο επίκεντρο κάθε πολέμου και ανθρωπιστικής κρίσης»

Επίθεση στο Ισραήλ και την κυβέρνηση Νετανιάχου εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν , τονίζοντας ότι η Τουρκία καταβάλλει εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων, σημεώνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της κρίσης.

Όπως ανέφερε μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, στην Άγκυρα, η Τουρκία είναι «απολύτως αντίθετη σε κάθε σχέδιο που στοχεύει να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στο Ιράν και να τροφοδοτήσει συγκρούσεις στη βάση εθνοτικών ή θρησκευτικών διαφορών», προειδοποιώντας ότι «κανείς δεν πρέπει να κάνει τέτοια όνειρα».

Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να τεθεί σε αμφισβήτηση η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, ούτε να επιδιωχθούν στόχοι όπως η αλλαγή καθεστώτος, επισημαίνοντας ότι η περιοχή πρέπει να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στην κανονικότητα.

Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται από τις πιο έντονες φάσεις του πολέμου, με την αυξανόμενη ένταση και τις καταστροφές να καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποτυχία προηγούμενων συνομιλιών και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκειά τους έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των πλευρών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις διπλωματικές επαφές τόσο με το Ιράν όσο και με τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της κρίσης, αν και -όπως σημείωσε- οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.

«Για να σταματήσει αυτή η αδικία πρέπει να πατηθεί το κουμπί της ειρήνης και της εκεχειρίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η πολιτική Ισραήλ επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση»

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της συμβάλλει στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή. Όπως είπε, η κυβέρνηση Νετανιάχου βρίσκεται «στο επίκεντρο κάθε πολέμου και ανθρωπιστικής κρίσης», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επεκτείνει τη σύγκρουση και στον Λίβανο. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο πρέπει να σταματήσουν πριν το κράτος οδηγηθεί σε κατάρρευση.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας στον αμυντικό τομέα, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη θετική στάση της Γερμανίας στο ζήτημα της προμήθειας των μαχητικών Eurofighter Typhoon, ενώ πρόσθεσε πως «ευελπιστούμε ειλικρινά αυτή η πολιτική να συνεχιστεί και σε άλλες επικεφαλίδες συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας».

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, τονίζοντας ότι η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ πρέπει να προχωρήσει στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων. Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, επισήμανε ότι πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το NATO και να περιλαμβάνει όλους τους συμμάχους, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από ορισμένες πρωτοβουλίες της ΕΕ θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη συνολική ευρωπαϊκή ασφάλεια.