Φιντάν για NAVTEX: «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» – «Λύθηκε το πρόβλημα»

Oλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στον ΣΚΑΪ και τον Μανώλη Κωστίδη για τις NAVTEX σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» που προκάλεσαν κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν πως το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX του καλωδίου επιλύθηκε.

Ο διάλογος του Μανώλη Κωστίδη με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών

Μ.Κ: Καλημέρα σας, πώς είστε;

Φιντάν: Ωωω τι κάνεις πως είσαι, τι νέα ;

Μ.Κ: Καλά είμαι τα νέα είναι σε σας

Φιντάν: Τι νέα θέλεις ;

Μ.Κ: Ξέρετε, πώς εκδόθηκαν οι NAVTEX

Φιντάν: Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά

Έτοιμο για απόπλου από το Ηράκλειο είναι πάντως το γαλλικό ερευνητικό σκάφος που θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες για το έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), μετά την ελληνική NAVTEX που εκδόθηκε. Η πορεία του καλωδίου τέμνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, περνάει ουσιαστικά από περιοχές όπου η Άγκυρα εγείρει, παράνομα, αξιώσεις. Tο πλοίο φαίνεται ότι θα αποπλεύσει για την περιοχή του ερευνητικού ενδιαφέροντος τη Δευτέρα.

Άδεια αποκλειστικά από την Ελλάδα και την Κύπρο ζήτησε η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι η έκδοση τουρκικής αντι-NAVTEX καταρρίπτει τις αιτιάσεις πως η Αθήνα έχει καταστήσει την Άγκυρα ρυθμιστή του έργου.

Φιλοπόλεμα τουρκικά σενάρια. έδιναν και έπαιρναν τις προηγούμενες ώρες στα τουρκικά ΜΜΕ. Αν οι Έλληνες ζητήσουν έγκριση (για την πόντιση του καλωδίου GSI), δεν σημαίνει ότι δεν θα τη δώσουμε, αλλά εάν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία υποβολής αιτήματος για έγκριση, αυτό θα σημαίνει σιωπηρή αναγνώριση δήλωσε προκλητικά στο τουρκικό δίκτυο A Haber o ακαδημαϊκός Κεμάλ Ολτσάρ.

Πηγή: ΣΚΑΪ