Financial Times: Δεύτερη η Ελλάδα στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ την περίοδο 2019-2026

Στη δεύτερη θέση μεταξύ 17 οικονομιών ως προς την αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ την περίοδο 2019-2026 κατατάσσεται η Ελλάδα, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, η οποία βασίζεται σε στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η χώρα βρίσκεται πίσω μόνο από τη Νότια Κορέα, ξεπερνώντας ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται όταν εξετάζεται η συνολική οικονομική ανάπτυξη, καθώς η Ελλάδα υποχωρεί στην έβδομη θέση.

Σύμφωνα με το συγκριτικό γράφημα των Financial Times, η Νότια Κορέα εμφανίζει αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου 16%, με την Ελλάδα να ακολουθεί σε αντίστοιχα επίπεδα. Τρίτες κατατάσσονται οι ΗΠΑ, με αύξηση περίπου 13%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Πορτογαλία και η Ιταλία, με επιδόσεις κοντά στο 9%.

Αντίθετα, η Γερμανία βρίσκεται στην τελευταία θέση, με αύξηση χαμηλότερη του 1%, ενώ περιορισμένη άνοδο καταγράφουν επίσης η Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς.

Η διαφορετική εικόνα της συνολικής ανάπτυξης

Η κατάταξη αλλάζει σημαντικά όταν το κριτήριο είναι η σωρευτική μεταβολή του συνολικού πραγματικού ΑΕΠ.

Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ανάπτυξη άνω του 18%, και ακολουθούν η Νότια Κορέα και η Αυστραλία. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την έβδομη θέση, με αύξηση κοντά στο 13%.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της Αυστραλίας και του Καναδά. Η πρώτη υποχωρεί από την τρίτη θέση στη συνολική ανάπτυξη στη δωδέκατη κατά την εξέταση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ ο Καναδάς από την έκτη στη δέκατη τέταρτη.

Ο καθοριστικός ρόλος του δημογραφικού

Η διαφοροποίηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πληθυσμιακές μεταβολές. Σε χώρες όπου ο πληθυσμός αυξάνεται, η συνολική οικονομική δραστηριότητα μπορεί να ενισχύεται χωρίς αντίστοιχη άνοδο της παραγωγής ανά κάτοικο.

Αντίθετα, σε οικονομίες με στάσιμο ή μειούμενο πληθυσμό, όπως η Ελλάδα, η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μπορεί να υπερβαίνει εκείνη του συνολικού προϊόντος.

Πάντως, η υψηλή ελληνική επίδοση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη θέση στο βιοτικό επίπεδο. Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν αποτυπώνει πλήρως την αγοραστική δύναμη, το κόστος ζωής, τους πραγματικούς μισθούς ή τις εισοδηματικές ανισότητες.

Παράλληλα, η δημογραφική συρρίκνωση δημιουργεί μακροπρόθεσμες προκλήσεις για την οικονομία, περιορίζοντας το εργατικό δυναμικό και αυξάνοντας τις ανάγκες χρηματοδότησης συντάξεων και υγειονομικής περίθαλψης.

Έτσι, η ισχυρή επίδοση της Ελλάδας συνυπάρχει με την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας και αντιμετώπισης των δημογραφικών πιέσεων.